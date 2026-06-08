UHA味覚糖が日本代表カードの付いた「ぷっちょ」を8日から販売

UHA味覚糖は6月8日から「サッカー日本代表カード」が付いた「ぷっちょ袋 サッカー日本代表カード ソーダ味」を販売開始した。

コンビニやスーパーで展開されており「味覚糖が本気出した」「買わねば！」と大きな話題を呼んでいる。

今回の商品は、10種のノーマルカードに加え、光り輝くホログラム加工とサインプリントを融合させたレアカードをラインナップ。さらに、2選手が1枚に共演してサインが付くプレミアムなスーパーレアカードも仕上げられた。味は日本代表の愛称である「SAMURAI BLUE」を味名に採用した特別フレーバーの「サムライブルーソーダ味」となっている。

特別なお菓子の登場に、SNS上では「もう売り切れてた」「値札しか見てないんだが」「めっちゃ探します」「どれも欲しい商品ばっかり！」「さすがワールドカップイヤーなだけあって、色んな商品出てる」「巡り会えるかな…」「ホログラムとサイン入りとか豪華すぎて集めたくなる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）