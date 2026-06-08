J2・J3百年構想リーグ最終戦を迎えた大分トリニータは7日、ホームで山形と対戦。1-0で勝利し、およそ4か月に渡った特別大会を27位で終えました。 【写真を見る】大分トリニータ特別シーズン終了キャプテン「もう一度はい上がる」観客は3629人 チーム得点王の一発で勝利 2月に開幕した百年構想リーグは7日が最終戦。トリニータはホームで行われた27位ー28位決