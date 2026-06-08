9日（火）は、北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、低気圧から日本の東や日本の南を通って南西諸島付近に前線がのびる見込みです。このため、北海道や南西諸島では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。大雨になる所もありそうですので、雨の降り方にお気をつけください。東北から九州にかけては雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。最高気温は、上空に寒気が入り込む影響で、全国的に平年並みか平年よ