ハーシュハイザー氏「間違いなくスイング」【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦で序盤からリードを許し、今季初の2桁失点で敗戦した。5回の守備では、相手打者の打席でストライク判定がチャレンジによって覆る事態が発生。しかし、スイングをめぐる球審の対応に疑問符がつく場面があり、地元放送局の実況陣からも「疑問が多く残ります」と