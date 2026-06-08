2026年６月８日、モンテディオ山形はDF西村慧祐の負傷状況を発表した。西村は５月31日の松本山雅戦（J２・J３百年構想リーグ／プレーオフラウンド第１戦）で負傷。診断の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。前十字靭帯断裂は、日本代表の南野拓実（モナコ）や町田浩樹（ホッフェンハイム）も経験した大怪我だ。南野は2025年12月21日のオセール戦で、町田は同年８月23日のレバークーゼン戦で受傷し、ともに長期離脱を余儀な