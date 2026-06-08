6月7日、タレントの鈴木愛理が自身の公式Xを更新。朝マックのハッシュポテトを5枚重ねて頬張る豪快な姿を披露し、ファンの間で話題となっている。鈴木は《さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！》と投稿。添えられた写真では、ハッシュポテトを5枚重ねて大きく口を開ける姿を公開した。写真を見る限り、一度に口に入っていたのは3枚ほどのようにも見えるが、その後《美味しかった》と完食した