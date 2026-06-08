ものまねタレントの原口あきまささんは6月7日、自身のInstagramを更新。息子たちの誕生日を報告し、顔出しショットを公開しました。【写真】原口あきまさの息子たち「これからも成長楽しみですね」原口さんは「6月の原口家は、お祝い続き！1日に、四男・功大君が8歳になりました。本日、7日には、次男・勝太君が13歳になりました。主役はこの2人!!」とつづり、4枚の写真を投稿。2枚目は、バースデーケーキの前で満面の笑みを見せる