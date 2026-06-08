モデルの佐田真由美が8日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】佐田真由美48歳、美背中を披露「美しすぎる」「スタイル抜群」水着姿も魅力的（7枚）2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSでは美しさあふれる近影を度々披露し話題になっている。そんな彼女が「1人でf