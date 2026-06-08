佐田真由美48歳、美背中にネット衝撃「素敵すぎる」「世界一の美人」 2児の母
モデルの佐田真由美が8日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】佐田真由美48歳、美背中を披露「美しすぎる」「スタイル抜群」 水着姿も魅力的（7枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSでは美しさあふれる近影を度々披露し話題になっている。
そんな彼女が「1人でfashion showwww 素敵なdress でも、廊下で何やってんだろね」と投稿したのはオフショット。ドレス姿でポーズを決める姿や、バックショットの美背中が収められている。ファンからは「絶対に世界一美人」「素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「佐田真由美」Instagram（＠sadamayumi）
【写真】佐田真由美48歳、美背中を披露「美しすぎる」「スタイル抜群」 水着姿も魅力的（7枚）
2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSでは美しさあふれる近影を度々披露し話題になっている。
そんな彼女が「1人でfashion showwww 素敵なdress でも、廊下で何やってんだろね」と投稿したのはオフショット。ドレス姿でポーズを決める姿や、バックショットの美背中が収められている。ファンからは「絶対に世界一美人」「素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「佐田真由美」Instagram（＠sadamayumi）