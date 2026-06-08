8日10時現在の日経平均株価は前週末比2339.29円（-3.51％）安の6万4248.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は445、値下がりは1084、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は446.51円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が372.09円、アドテスト が296.87円、ＴＤＫ が189.06円、キオクシア が126.24円と続いている。 プラス寄与度トップはＫ