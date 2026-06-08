6日朝、横手市平鹿町で住宅1棟を全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。火事があったのは、横手市平鹿町樽見内字堀田の69歳の女性の住宅です。横手警察署の調べによりますと、6日午前6時40分ごろ、勤務中だった警察官が火元から炎が上がっているのを見つけました。火は約3時間後に消し止められましたが、火元の木造一部2階建て住宅1棟が全焼したほか、隣の家の外壁や窓ガラスなどが焼けました。けがをした人は