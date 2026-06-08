気象庁は８日、フィリピン付近で発生した巨大地震を受け、茨城県から沖縄県にかけての沿岸部に津波注意報を発表した。「海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れて」と呼びかけている。相模湾・三浦半島（横須賀市の観音崎東端以南〜湯河原町）も対象で、津波の予想高さは１メートル。三浦市や小田原市への第１波到達は８日午後１時半ごろを見込んでいる。東京湾内湾（横須賀市の観音崎東端以北）には、津波予報