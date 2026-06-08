本拠地エンゼルス戦後に珍しい場面【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス後にグラウンドに再登場し、異例のキャッチボールを実施した。この日は午後1時10分開始のデーゲーム。大谷はデーゲームの場合は、試合前にキャッチボールなどの投手調整は基本行わない。さらに「Pups in the Park」（ファンが犬とともに場内を1周するイ