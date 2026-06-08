シーハンは今季最短1回1/3で2失点、3敗目を喫した【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手は7日（日本時間8日）、本拠地・エンゼルス戦で3敗目を喫した。相手打線の粘りに苦しみ、今季最短1回1/3を投げて3安打2失点で降板。チームは今季ワースト13失点で大敗した。この日の明暗を分けたのは2回1死一塁、マドリガルとの対戦だった。2度のABSチャレンジでストライク判定