指揮官は復帰見通しも…再びスタメン外れる【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手を巡り、ファンから心配の声が上がっている。6日（日本時間7日）の本拠地・エンゼルス戦を寝違えによる首の違和感で急きょ欠場したが、デーブ・ロバーツ監督は翌日の復帰を示唆。それにもかかわらず、7日（同8日）の試合でもスタメンから外れた。ロバーツ監督は6日の試合前、「ウィルは