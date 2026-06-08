5回のマドリガルの打席を巡って物議【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に臨んだ。序盤からリードを許す苦しい展開。一方でファンが疑問を抱いたのは、ニック・マドリガル内野手の“判定”だった。「いやこれ振ってないってどういう」「審判どうにかして……」と苦言が呈されている。件のプレーは1-4の5回に起きた。2死一、三塁のピンチで打