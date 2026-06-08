５月29日から31日までの３日間、パラ水泳のワールドシリーズが静岡県立水泳場で開催された。日本での開催は昨年に続き２回目。世界パラ水泳連盟のポイントシステムに基づき、障がいのクラスを超えて同じレースで金メダルを争う今大会には、27ヵ国249人の選手が参加。連日ハイレベルなレースが繰り広げられた。難病からの国際大会復帰レースとなった木下あいら（中央）。100m平泳ぎを優勝で飾ったメダル獲得を見据えた選考方針今大