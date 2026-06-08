会社員兼イラストレーターのもりおさんの漫画「知らないおじさんにボッコボコに殴られた話」（全10話）がインスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む小学3年のとき、ぶつかっていないにもかかわらず、いかつい男性にいちゃんもんをつけられ、理不尽に殴られてしまった作者。後日、あることがきっかけで母が犯人を特定したのですが、それを知った作者は…という内容で、読者か