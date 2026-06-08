◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で下し、5季目のリーグワンで初優勝した。2度制した前身のトップリーグを含めれば、18〜19年度シーズン以来、7季ぶりの頂点。1ゴール5PGを決めて両チーム最多の17得点を挙げて勝利に貢献した共同主将の日本代表SO李承信（25）が、本紙に