アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「初回デートの支払い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「割り勘はなし」女性の答えた“理由”とは…？（図解：4枚）

割り勘は「あり」が多数派

調査は4月6日、成人女性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「初回デートで『割り勘』はありですか？」と質問すると、「あり」が77人、「なし」が23人でした。

続いて、「割り勘あり」と答えた77人にその理由を聞くと、最も多かった回答は「対等な関係でいたい」で34人でした。次いで、「相手に気を遣わせたくない」（29人）、「自分の分は自分で払うのが当然」（11人）、「中身がよければ支払いは気にならない」（3人）の順となりました。

一方、「割り勘なし」と回答した23人にその理由を聞くと、「初回くらいはスマートにおごってほしい」（16人）が最多となりました。次いで、「相手の経済力や包容力を見たい」（4人）、「大切にされていないと感じる」（3人）の順となりました。

皆さんは、初デートの支払いは「割り勘」にしますか？ それとも……？

