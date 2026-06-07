上海動物園から来たレッサーパンダのペアが6日未明、台北市立動物園に順調に到着しました。これは上海台北都市フォーラム（以下「両市フォーラム」）の枠組みにおける重要な交流の新たな成果です。台北市立動物園によると、3歳のオスと2歳のメスのレッサーパンダ2頭は状況が良好で、オスは検疫室に入ると、すぐにあちらこちらを嗅いで確認し、餌もすぐに食べました。一方のメスは新しい環境を非常に慎重に観察しました。レッサーパ