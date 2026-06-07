「日本海ガス絆ホールディングスプレゼンツいっちゃん！リレーマラソン2026」がきょう射水市の太閤山ランドで行われました。「スタート！頑張ってー」今年のいっちゃん！リレーマラソンには、フルマラソン、ハーフマラソン、ファミリーランの3つの部門におよそ6500人がエントリーし、およそ2万6300人が来場しました。今年のテーマは、「みんなにエールを！みんなで