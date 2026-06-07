モデルで俳優の山下美月さん（26）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。肩出しデザインの黒ドレス姿を披露した。映画のイベントに参加山下さんは、「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアに登壇させていただきました！」と報告し、デコルテあらわな黒いロングドレスを着こなす写真を投稿した。「今作も壮大なスケールで、一瞬たりとも目が離せない展開となっております！」とアピールしていた。インスタグラムに