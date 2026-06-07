保育学生に対する就職説明会 保育士不足の解消につなげようと高松市で就職説明会が開かれました。高松大学で開かれた就職説明会には、保育士を志望する学生らが参加しました。説明会には県内から20施設以上のこども園などが集まり、学生からの相談を受け付けました。 香川県によりますと、保育士資格を取得した人は年々緩やかに増加しているものの現場では人手不足が続いています。 （参加した学生） 「ホー