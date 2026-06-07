大谷、7試合ぶりの11号は逆方向弾【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に早くも回ってきた第2打席で、7試合ぶりとなる11号2ランを放った。ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は古巣からの一発に「入ったーー！ワオ！」と興奮した。大谷は初回先頭で迎えた第1打席で