大谷、7試合ぶりの11号は逆方向弾

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に早くも回ってきた第2打席で、7試合ぶりとなる11号2ランを放った。ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は古巣からの一発に「入ったーー！ ワオ！」と興奮した。

大谷は初回先頭で迎えた第1打席で内野安打。打線がつながり大量得点を奪ったことで2死二塁で、もう一度打席が回ってきた。2番手スーターの変化球を捉えると、打球は左中間スタンドへ着弾。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度23度の一発で、初回の猛攻を締め括った。

ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デービス氏は「オオタニが左中間に打った！ 入ったーー！ ワオ！ ドジャースが初回に9得点だ！」と絶叫。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「しかもビックフライです！ 逆方向へ大飛球です！」と上機嫌で称えた。

続けて実況のデービス氏は「彼のこの活躍はエンゼルスにとって“傷口に塩”でしょう。6年間オオタニとトラウトが同じ球団でプレーして、なぜもっとできなかったんでしょう？」とコメント。それを聞いた解説のハーシュハイザー氏は「10年、50年後野球史を勉強する人は『ちょっと待って！ マイク・トラウトとショウヘイ・オオタニは一緒にプレーしていたの!? 1回も優勝したことないの？』と、なるでしょう」と、エンゼルスの低迷を嘆いた。（Full-Count編集部）