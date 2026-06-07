沖縄ハーバービューホテルは、全ての改装を完了し、6月1日にグランドオープンした。拡張リニューアルを行ったガーデンプールは温水化し、昼夜や季節を問わず利用できる仕様とした。遊泳期間は3月から翌年1月3日まで。夜はライトアップしたナイトプールを楽しめるほか、ラウンジ＆バーではフードやカクテルを提供する。クラブラウンジアクセス付き客室の宿泊者には、クラブラウンジでローストビーフサンド、マカロン、チョコレート