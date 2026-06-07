カタール航空は、ドーハ〜ドバイ線を6月5日から段階的に増便する。従来は1日2往復を運航しており、6月5日から同3往復、6月15日から同4往復に増便する。夏スケジュール中には1日5往復に拡大する。機材はボーイング777型機、エアバスA350型機を使用する。中東域内ネットワークの段階的な回復を進めており、4月にはドバイとシャルジャ、5月にはアブダビへの乗り入れを再開。現在は中東の20都市以上に乗り入れている。今夏までに世界16