占い師・細木数子の半生を描いたNetflix『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信開始）は、配信初週日本1位、週間グローバルTOP10入りを果たし、その後も上位をキープ。大ヒットとなっている。 女優の戸田恵梨香扮する細木数子（2021年没・享年83）が、戦後の混乱期を経て、手練手管の限りを尽くして銀座や赤坂で夜の街を制し、その後、占い師となり、『六星占術』の大ヒットで巨万の富を手にする。そして2000年代のテレ