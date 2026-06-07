開催：2026.6.7 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 13 - 2 [アスレチックス] MLBの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。 アストロズの先発投手は今井達也、対するアスレチックスの先発投手はケイド・モリスで試合は開始した。 1回裏、4番 イサク・パレデス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 1-0 ATH 2回裏、6番 ラモント・ウェӦ