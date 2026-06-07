【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月7日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストに俳優・賀来賢人が登場。 ジェシーと映画共演歴のある賀来は「（現場を）すごく盛り上げてくれた。今日も収録前にマメにLINEとか。すごいなと思って」と、陽キャなジェシーの気遣いを絶賛。賀来とちゃっかりLINE交換しているジェシーに、メンバーも「あなたにとっては普通かも