SixTONES× 賀来賢人、おふざけ大好きな男たちが『GOスト』でご褒美グルメ目指して大暴れ

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6月7日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストに俳優・賀来賢人が登場。

ジェシーと映画共演歴のある賀来は「（現場を）すごく盛り上げてくれた。今日も収録前にマメにLINEとか。すごいなと思って」と、陽キャなジェシーの気遣いを絶賛。賀来とちゃっかりLINE交換しているジェシーに、メンバーも「あなたにとっては普通かもしれないけど、他のメンバーは（交換）できないよ」と脱帽するひと幕も。

さらに、今週の日テレは地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、略して「グップラ」。グップラ応援団のあの人気キャラクターや、食材を無駄にしないエコグルメも登場する。

■賀来賢人がサッカーと大縄跳びに挑戦

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。初挑戦の賀来は「イケる気しかしない」と、いきなりのビッグマウス。宣言どおりに実力を発揮し、大好物のご褒美グルメ、Tボーンステーキをゲットできるか。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は「木琴の共鳴管を町中華のコップは通る？ 通らない」。予想の参考に用意された町中華のコップを使って、みんなでバランスゲームに挑戦。クリアできれば木琴を間近で見る権利をゲットできるが、あっちでこっちでおままごとが始まって、スタジオはカオスな状況に。おふざけが止まらない賀来に、進行役の藤森も「賀来ー！」とヒートアップする。

さらに、メンバーがますますイケメンになる大サービスな展開も。肝心の予想は「通る」「通らない」で意見が真っ二つに。はたして正解は!?

続く2問目のサッカーワールドカップの優勝トロフィー（実物大レプリカ）を使ったサイズ問題では、汚い言葉の応酬で7人の好感度がガタ落ちに!?

さらに、日テレのお天気キャラクター・そらジローが己の限界に挑む「そらジローチャレンジ」からも出題。「そらジローはヘディングでゴールできる？ できない？」「そらジローファミリーは大縄跳びを跳べる？ 跳べない？」を予想する。

スタジオには、そらジローと、仲間のくもジロー、さらにグップラ応援団を務める「にじモ」が初登場し、みんなで一緒にサッカーや大縄跳びに挑戦。賀来の本気キックにスタジオ騒然！ 運動神経抜群なSixTONESの華麗な大縄跳びに大盛り上がりとなる。

正解VTRには、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗や、サッカー日本代表のものまね芸人グループ・ものまねブルー、そらジローを応援する“そらガール”の倉田瑛茉も登場。さらに、サイズ姉さんにもあらたな展開が。ついにベールに包まれた過去が明らかになる!?

■視力2.0の賀来が動体視力ゲームに大苦戦

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」にみんなで挑戦。

問題は全2問。全員そろって正解すれば、食材をいっさい無駄にしないSDGsなご褒美グルメ、絶品アジ料理をゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化するため、目指すは全問正解だ。

賀来はここでも「自慢じゃないけど、視力が2.0です！」と自信満々に挑むが、SixTONESの“パンティー発言”に惑わされ、珍解答連発。はたして煩悩を振り払って正解にたどり着くことができるか。

賀来賢人×SixTONES！ おふざけ大好きな男たちがご褒美目指して大暴れする『Golden SixTONES』は、6月7日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

06/07（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎 、田中樹）

ゲスト：賀来賢人

進行ゲスト：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTRゲスト：柿谷曜一朗、倉田瑛茉、ものまねブルー

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/