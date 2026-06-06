J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦の決勝に進出したカターレ富山は仙台にPK戦の末惜しくも敗れました。清水万梨子記者「優勝をかけた一戦がまもなく始まります。パブリックビューイングにはたくさんのサポーターが駆けつけています」プレーオフラウンド第2戦の決勝に進出したカターレ富山。きょうは敵地、宮城県でベガルタ仙台と対戦しました。イオンモール高