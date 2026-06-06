東京シティ競馬（TCK）は、2400m競走を中心とした長距離カテゴリー「TCK TOUGHNESS（ティーシーケー タフネス）」を新設すると発表した。初回は6月9日の大井競馬第12競走「TCK TOUGHNESS 芒種特別」（C1（一）選抜特別）として実施され、今後は年間を通じて継続的に展開される予定だ。 「TCK TOUGHNESS」は、大井競馬場が誇る長距離路線のさらなる充実を目的に創設されたカテゴリー。名称には、長い距離を走り抜く競走馬たちの