「能登のともしび」は、復興に立ち向かう能登の姿をお伝えしています。地震から2年5か月、豪雨から1年8か月余り。少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中で、カメラがとらえた将来に向かって前向きになれる“温かな瞬間”、1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。地震や豪雨で被災した輪島市の河原田川の復旧工事が完了しました。約600メートルにわたり作られた護岸は、国が石川県に代わって工事を