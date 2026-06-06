納期は少なくとも1年前後の見込み2025年10月15日、スズキは「ジムニー」および「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。このうち小型車モデルのジムニーシエラについて、最新の納期をスズキディーラーに問い合わせてみました。小柄ながら大型クロカンに匹敵する「ジムニー」シリーズ。2018年7月に現行型の4代目がデビューしました。ジムニーは660ccターボエンジンの軽自動車で、ジムニ