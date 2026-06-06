2020年代、防御率トップ10とOPSトップ10を両立している唯一の人物

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手にしか成し得ない“偉業”を示した図に、米国のファンが驚きの声を上げている。「実在するユニコーン」「まさか」とコメントが並んだ。

米国のブックメーカー「Onyx Odds」が公式Xで「ショウヘイ・オオタニは、野球史上最も偉大な10年間を過ごしている」と題して公開したのは、2020年代の大リーグの防御率トップ10（500イニング以上）とOPSトップ10（2000打席以上）の顔写真が並んだ一覧表だ。

防御率のほうにはジェイコブ・デグロム（レンジャーズ）やコービン・バーンズ（ダイヤモンドバックス）、クリス・セール（ブレーブス）、OPSのほうにはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）やヨルダン・アルバレス（アストロズ）、フアン・ソト（メッツ）といった近年のスターが9人ずつずらりと並ぶ。そして両方を満たしている選手が唯一、大谷なのだ。

米国のファンは突き付けられた現実に「オオタニが、実在するユニコーンである証拠だ」「生きているうちに野球の歴史の目撃者になっているんだ」「ドジャースのことは嫌いでもいい。でも、この怪物が成し遂げていることには敬意を払ってくれ」「著作権は俺のもの。これからはショーヘイのベン図って呼んでくれ」「まさか」と驚きの声を上げている。



（THE ANSWER編集部）