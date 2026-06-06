6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2850円安の6万3820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては2768.12円安。出来高は1万8538枚だった。 TOPIX先物期近は3858ポイントと前日比96.5ポイント安、TOPIX現物終値比91.09ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63820 -2850 18538 日経