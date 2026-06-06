　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2850円安の6万3820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては2768.12円安。出来高は1万8538枚だった。

　TOPIX先物期近は3858ポイントと前日比96.5ポイント安、TOPIX現物終値比91.09ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63820　　　　 -2850　　　 18538
日経225mini 　　　　　　 63835　　　　 -2835　　　389447
TOPIX先物 　　　　　　　　3858　　　　 -96.5　　　 20535
JPX日経400先物　　　　　 34975　　　　　-760　　　　 643
グロース指数先物　　　　　 740　　　　　 -18　　　　1816
東証REIT指数先物　　　　　1752　　　　　　+5　　　　　 9

株探ニュース