日経225先物：6日夜間取引終値＝2850円安、6万3820円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2850円安の6万3820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては2768.12円安。出来高は1万8538枚だった。
TOPIX先物期近は3858ポイントと前日比96.5ポイント安、TOPIX現物終値比91.09ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63820 -2850 18538
日経225mini 63835 -2835 389447
TOPIX先物 3858 -96.5 20535
JPX日経400先物 34975 -760 643
グロース指数先物 740 -18 1816
東証REIT指数先物 1752 +5 9
株探ニュース
TOPIX先物期近は3858ポイントと前日比96.5ポイント安、TOPIX現物終値比91.09ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63820 -2850 18538
日経225mini 63835 -2835 389447
TOPIX先物 3858 -96.5 20535
JPX日経400先物 34975 -760 643
グロース指数先物 740 -18 1816
東証REIT指数先物 1752 +5 9
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