最強専門家がニュースのミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。5月30日（土）の生放送では、辺野古沖転覆事故の問題を取り上げ、平和教育のあり方について熱い議論が展開された。 放送直後に収録し、6月３日に公開された番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」には、政治ジャーナリスト・青山和弘氏とともに元朝日新聞記者・今野忍氏が登場。久