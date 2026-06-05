サカグチアミが、 全曲ラブソングのデジタルEP「Hush」のサウンドプロデュースを担当した野村陽一郎と作品を語り尽くす対談動画をYouTubeに公開した。今回の対談動画は、最新デジタルEP「Hush」について、TVアニメ『葬送のフリーレン』のエンディングテーマを担当したmiletをはじめ、多くのアーティストのサウンドプロデュースを手がける野村陽一郎がサカグチアミと作品を語り尽くす動画になっており、野村陽一郎が「詞が天才！」