サカグチアミが、 全曲ラブソングのデジタルEP「Hush」のサウンドプロデュースを担当した野村陽一郎と作品を語り尽くす対談動画をYouTubeに公開した。

今回の対談動画は、最新デジタルEP「Hush」について、TVアニメ『葬送のフリーレン』のエンディングテーマを担当したmiletをはじめ、多くのアーティストのサウンドプロデュースを手がける野村陽一郎がサカグチアミと作品を語り尽くす動画になっており、野村陽一郎が「詞が天才！」「ティーン男子は絶対に聴いた方がいい」と語るなど、ここでしか聞くことができない貴重な対談になっている。

◾️＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞ 2026年

5月16日（土）愛知県・名古屋CLUB UPSET（開場17:30 / 開演18:00）

5月17日（日）大阪府・梅田シャングリラ（開場17:30 / 開演18:00）

5月29日（金）宮城県・仙台LIVE HOUSE enn 2nd（開場18:30 / 開演19:00）

5月31日（日）北海道・札幌PLANT（開場17:30 / 開演18:00）

6月13日（土）広島県・広島CAVE-BE（開場17:30 / 開演18:00）

6月14日（日）福岡県・福岡INSA（開場17:30 / 開演18:00）

6月27日（土）香川県・高松DIME（開場17:30 / 開演18:00）

6月28日（日） 兵庫県・神戸VARIT.（開場17:30 / 開演18:00）

7月4日（土）東京都・SHIBUYA WWW X（開場17:15 / 開演18:00） チケット取り扱い：https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/

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