2026年6月4日、中国メディア・遼寧日報は、遼寧省大連市出身の14歳のサッカー選手・李昊炎（リ・ハオイエン）が、FCバルセロナの育成組織ラ・マシアと中国人として初めて契約したと報じた。記事は、李が北京時間3日夜にラ・マシア・ユースアカデミーと正式に契約を結んだと紹介。李は今後FCバルセロナのU-15チームの一員として試合に出場することになり、バルセロナの育成組織の歴史において初めての中国出身選手になったと伝えた