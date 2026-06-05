中国サッカー初の快挙！14歳の李昊炎がバルサと契約、U15で出場へ―中国メディア

2026年6月4日、中国メディア・遼寧日報は、遼寧省大連市出身の14歳のサッカー選手・李昊炎（リ・ハオイエン）が、FCバルセロナの育成組織ラ・マシアと中国人として初めて契約したと報じた。

記事は、李が北京時間3日夜にラ・マシア・ユースアカデミーと正式に契約を結んだと紹介。李は今後FCバルセロナのU-15チームの一員として試合に出場することになり、バルセロナの育成組織の歴史において初めての中国出身選手になったと伝えた。

そして、李がサッカー指導者の父を持ち、6歳の頃から体系的なトレーニングを受けてきた左利きのFWであるとし、CFダムに所属した2025/26シーズンのカタルーニャ州のU-14トップリーグ戦において、8試合で4ゴールを挙げ、チーム内得点王に輝いたと紹介した。

また、25年10月にカタルーニャU-14選抜チームに選出され、スペインの州代表レベルのユースチームに選ばれた初めての中国人選手になったと説明。レアル・マドリードやビジャレアルなどスペイン1部の多くの強豪クラブからも入団テストの誘いがあったが、最終的にラ・マシアが契約を交わしたと報じた。

この報道に対し、中国のネット上ではさまざまな反応が寄せられた。「中国サッカーはやればできる」「将来が楽しみ」と素直に喜ぶ声がある一方、「中国人は多いのだから、1人くらい突出した選手が出ても不思議ではない」と冷めた見方も見られた。

李と同じくバルセロナの育成組織に加入した経験を持つ林良銘（リン・リアンミン）との比較も話題になった。「林は商業的な運営で送り込まれたが、李はスペインのリーグ戦で実力を示して自力でバルサに認められた。同じではない」「林は19歳での商業契約だったが、李は14歳でバルサ、レアルなどが争って獲得した。レベルが違う」といった声が上がった。

このほか、「資本と中国サッカー協会から遠ざかれれば前途は明るい」「年齢をごまかしていないか」「育成年代で終わる選手も多い中、例外であってほしい」など、中国サッカー界の構造的な問題を示唆するようなコメントも見られた（編集・翻訳/川尻）