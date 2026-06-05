山口市の老舗味噌・醤油メーカーがクラフトビールの醸造所をオープンさせました。5日は関係者向けの内覧会も行われています。クラフトビールの醸造所をオープンさせたのは山口市阿知須にある明治創業の老舗味噌・醤油メーカー＝礒金醸造…、倉庫を改築し醸造所をつくりました。礒金醸造はおよそ5年前からこれまで培ってきた発酵技術を生かせる新事業をとクラフトビールの開