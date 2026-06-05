ABCラジオ『きっちり！まったり！桂吉弥です』に、元阪神タイガースの桧山進次郎さんがゲスト出演。現役時代と変わらぬ親しみやすい人柄でスタジオを和ませつつ、解説者としての鋭いタイガース分析や、今なお語り継がれる「現役最終打席のホームラン」の舞台裏を明かしてくれました。 ©️ABCラジオ 「誰とでも友達になれる、それは特技」 番組パーソナリティの桂吉弥さんとは今回が初共