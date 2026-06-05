9回1死からサヨナラ弾を被弾【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦でサヨナラ負けを喫した。同点の9回、タナー・スコット投手がマルテにサヨナラアーチを被弾。「失投だった」と悔やんだ。同点の9回に登板すると、1死からマルテに内角低めのフォーシームを完璧に捉えられた。今季序盤は快投を続けていたものの、5月31日（同6月1日）の本