9回1死からサヨナラ弾を被弾

【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦でサヨナラ負けを喫した。同点の9回、タナー・スコット投手がマルテにサヨナラアーチを被弾。「失投だった」と悔やんだ。

同点の9回に登板すると、1死からマルテに内角低めのフォーシームを完璧に捉えられた。今季序盤は快投を続けていたものの、5月31日（同6月1日）の本拠地フィリーズ戦では2点リードの8回に3失点して負け投手に。2日前にはセーブを挙げたが、またも負け投手となった。

ロバーツ監督はスコットの状態について「球自体は悪くない。先日も登板した時はいい投球をしていた」と言及。そして「彼は今シーズンずっとチームのためにいい活躍をしてくれている。ただ直近の3試合のうち2試合に関しては、私たちが望むような結果が出なかった、ということだ」と振り返った。

スコットは「ここを離れる時点で、もう次の試合のことだけを考えているよ」と前を向いた。（Full-Count編集部）