【写真】大野智と奈良宗久の2ショット／『We are ARASHI』嵐5人の手書きメッセージ＆ステージショット 他 2015年に開催された『嵐のワクワク学校』で大野智に茶道稽古を行った奈良宗久が、Instagramで当時を振り返り、貴重な写真を公開した。 ■大野智に茶道稽古「吸収力が高く、熱心に耳を傾けていた」 2015年に開催された『嵐のワクワク学校』で、大野は「茶道」の授業を担当。凛々しい和装姿で登場し、茶会を