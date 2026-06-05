大野智が明るい笑顔でピース！“約10年前”の思い出ショットを茶道家が公開し「貴重すぎる」「めっちゃ感激」「天才と天才」と大反響、大野がしたためた美しい書も話題

【写真】大野智と奈良宗久の2ショット／『We are ARASHI』嵐5人の手書きメッセージ＆ステージショット 他

2015年に開催された『嵐のワクワク学校』で大野智に茶道稽古を行った奈良宗久が、Instagramで当時を振り返り、貴重な写真を公開した。

■大野智に茶道稽古「吸収力が高く、熱心に耳を傾けていた」

2015年に開催された『嵐のワクワク学校』で、大野は「茶道」の授業を担当。凛々しい和装姿で登場し、茶会を開催した。

奈良は、「大野さんは普段のように吸収力が高く、熱心に耳を傾け何度も動作を繰り返し、ある程度薄茶を点てられるようになられました」と振り返った。

さらに「先日の稽古では、大野さん、メンバーの皆さまが当時の茶道の経験がどこかで心に残り、これから更に様々な方向で邁進されることを願い、軸を掛け、社中にもその時の思い出話しをしながらの稽古をいたしました」とつづった。

■大野智との2ショットも披露

公開された写真には、青いシャツにドット柄の黒パンツを合わせてピースサインを見せる大野と、和装姿の奈良が並ぶ2ショットが収められている。畳の上で撮影された1枚で、稽古後の写真と思われる。

また、別カットでは「知足」と書かれた大野の書も公開されている。

SNSでは「懐かしい」「貴重すぎる」「感激」「かわいい」「人柄が垣間見れた気がする」「美文字！」「天才と天才」「素敵な写真」などの声が寄せられている。